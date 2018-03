George Ezra fand das kreative Paradies

Doch auch in der rauen Landschaft des englischen Norfolk fand er sein Glück. „Hier habe ich eine kleine Hütte ohne Strom gemietet. Ich habe am Feuer gekocht, Gitarre gespielt, im Bett mit einer Taschenlampe gelesen und geschrieben. Ich war in meinem Element. So könnte ich leben. Am besten sechs Monate auf Tour – und sechs Monate in einer Hütte im Wald verschwinden.“ Am 23. Oktober ist George Ezra live im Wiener Gasometer zu sehen. Karten erhalten Sie unter www.arcadia-live.com.