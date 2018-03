Nach Einbrüchen teure Smartphones verhökert

Der 30-jährige Bosnier hat von Dezember 2016 bis Februar 2017 in Handyshops in Hermagor und in Wolfsberg eingebrochen. Durch Einschlagen der Auslagenscheiben verschaffte sich der Mann Zutritt zu den Geschäften und nahm nur hochpreisige Handys sowie Zubehör mit. „Er hat in zwei Geschäfte in Hermagor eingebrochen. In Wolfsberg hat er zweimal den gleichen Laden geplündert“, berichtet Oberst Gottlieb Türk vom Landeskriminalamt.