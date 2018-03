Tiroler Tourismus vor neuem Winter-Rekord

Viele Nächtigungen bedeuten nicht gleich eine gute Wertschöpfung. Das betonen die Touristiker seit ein paar Jahren. Dennoch ist diese Kennzahl immer noch die wichtigste Messgröße. 19,1 Millionen Nächtigungen in der bisherigen Wintersaison bedeuten ein Plus von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 4,2 Millionen Gäste urlaubten seit November in Tirol, fast jeder zweite kam aus Deutschland (2 Millionen). Mit großem Abstand bleiben die nördlichen Nachbarn die wichtigste Gästegruppe, gefolgt von den Niederländern und den Schweizer Urlaubern.