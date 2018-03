Gewinnen Sie einen von 1000 BWT-Wasserfiltern!

Unser Körper besteht, je nach Alter, zu 50 - 70 Prozent aus Wasser. Und ohne dieses Lebenselixier würden die Zellen nicht versorgt und auch die Körpertemperatur aus dem Gleichgewicht geraten", versichert der international angesehene TCM-Mediziner und Spezialist Helmut Faulenbach aus St. Pölten. Umso wichtiger ist der sorgsame Umgang mit dem kostbaren Nass unseres Planeten. Genau hier setzt die BWT Gruppe (Best Water Technology) mit Sitz in Mondsee seit Jahrzehnten erfolgreich an. Und das mit Innovationen, die global ihresgleichen suchen.