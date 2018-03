Polit-Spielwiese ORF: Kampf um die Macht beginnt!

„Krone“: Was will der neue Stiftungsrat zuerst durchsetzen?

Thomas Zach: Das höchste Gut ist die Glaubwürdigkeit. Gerade in der Information hat sich der ORF zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert, steht in der Kritik des Publikums. Ich erwarte mir von Wrabetz, die Schlagzahl bei den Reformen für ein gutes öffentlich-rechtliches Programm zu erhöhen.