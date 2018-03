Boko Haram lässt Dutzende entführte Mädchen frei

Fünf Mädchen am Tag der Geiselnahme gestorben

Boko-Haram-Kämpfer hatten das Mädchen-Internat in Dapchi am 19. Februar überfallen und 110 Schülerinnen im Alter von zehn bis 18 Jahren entführt. Eines der freigelassenen Mädchen sagte am Mittwoch, fünf ihrer Mitschülerinnen seien am Tag der Entführung gestorben. Während ihrer Geiselhaft seien sie nicht gefoltert worden, berichtete die 16-jährige Aisha Alhaji Deri.