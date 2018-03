Am 22. März ist Weltwassertag!

Die BWT Gruppe mit Sitz in Mondsee lässt dem Namen entsprechend immer mehr mit Best Water Technology-Innovationen aufhorchen. Etwa jüngst mit dem Magnesium Mineralizer – denn statt Wasser in Flaschen zu kaufen, kann das Trinkbare durch eine Filtration von geruchs- und geschmacksstörenden Stoffen wie Chlor und Schwermetallen gereinigt werden. Es wird darüber hinaus der unliebsame Kalk im Wasser reduziert und durch die patentierte Magnesium-Technologie um wertvolles, lebensnotwendiges Magnesium bereichert. Mit jeder Kartusche wird der Verbrauch von 120 Literflaschen aus Kunststoff oder Glas erspart. Auch der nicht unbedingt klimafreundliche Transport der Getränke per Lkw fällt gänzlich weg.