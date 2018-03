Am Palmsonntag werden die Uhren umgestellt

Nur wenige Tage nach dem astronomischen Frühlingsbeginn am 20. März werden die Uhren auf Sommerzeit gedreht. In der Nacht auf Palmsonntag wird von 2 Uhr auf 3 Uhr nach vorne gedreht, und wer am Sonntag aufstehen muss, etwa um zur Palmkätzchen-Weihe in die Kirche zu gehen, der verliert eine Stunde Schlaf. Erst am 28. Oktober wird wieder zurückgestellt. Die EU prüft derzeit übrigens die Abschaffung der Zeitumstellung. Sie sei nicht mehr zeitgemäß, heißt es aus Brüssel.