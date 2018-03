Rührendes Wiedersehen von Skiheld mit Hund „Beemo“

Hunde gelten in Südkorea als Delikatesse – als Kenworthy von dem Leid der Tiere in Zuchtstationen erfuhr, war er geschockt. Bei einem Lokalaugenschein in einer Hundefarm gelang es ihm, dem Züchter 90 Vierbeiner abzuluchsen, um sie nach Kanada und in die USA zu bringen. Dort sollten sie aufgepäppelt und an Tierfreunde vermittelt werden. Außer die junge Hundedame „Beemo“, in die sich der Olympia-Athlet verliebt hat und die er selbst behalten wird.