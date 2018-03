So dehnen Sie richtig

Wenn ein Muskel trainiert wird, nimmt er an Stärke, Kraft und Umfang zu. Dadurch entstehen aber an seinem Ansatz vermehrte Belastungen, die sich durch Schmerzen an den Gelenken äußern, obwohl sie damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Es handelt sich dabei um Sehnenansatzentzündungen und Reizungen.