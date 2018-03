Ai Weiwei beim 1. Internationalen Tierschutzgipfel

Ziel des internationalen Tierschutzgipfels in Wien ist es, Bewusstsein für die Bedeutung von Tierschutz in einem globalen Kontext zu schaffen, Denkanstöße zu geben und Diskussionen anzuregen. Dazu möchte auch Konzeptkünstler Ai Weiwei beitragen. „Wir leben in einer Welt, in der die respektvolle Koexistenz offenbar immer problematischer wird. Und damit schließe ich alle Lebewesen mit ein. Es ist sinnvoll zu diskutieren, wie wir die Zukunft gestalten müssen, um wieder mehr gegenseitige Verantwortung zu schaffen“, so Ai Weiwei. Er ist der derzeitige Einstein Visiting Professor an der Berliner Universität der Künste. Ai Weiweis erste Dokumentation in Spielfilmlänge „Human Flow“ feierte 2017 beim 74. Filmfestival von Venedig Premiere.