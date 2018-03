Video soll Klick-Hit für den guten Zweck werden

Auch abseits des Downloads kann man spenden. Bis Juli ist das Ziel, so viel zu sammeln wie möglich. „Ich wollte mit meiner Musik immer schon etwas Gutes tun und meine Reichweite sinnvoll nutzen. Dazu zählt auch, auf Hilfsorganisationen und ihre Projekte hinzuweisen, da gerade Organisationen wie SOS Kinderdorf auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam machen und unterstützt gehören. Die Spendenaktion zu ‘We Got Love‘ ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man kein Superstar DJ sein muss, um karitative Projekte zu unterstützen - jeder kann seinen Beitrag leisten und mithelfen. Der Song wurde ja bereits zum Valentinstag veröffentlicht und sollte mit seiner Thematik zeigen, dass nicht das Materialistische an diesem Tag wichtig ist, sondern die Nächstenliebe“, erzählt der junge DJ im Gespräch mit City4U.