10 Jahre „Lernen auf Rädern“

„Ich habe viel mehr Spaß beim Lernen, wenn ich dabei radle", erzählt eine begeisterte Schülerin vom GRG 21 Ödenburgerstraße in Wien. An dieser Schule wurde vor 10 Jahren die erste Ergometerklasse ins Leben gerufen. Rad fahren und gleichzeitig mitlesen, wie geht das? Das ist durch ein eigens entwickeltes Pult direkt am Ergometer möglich. “Eine von mir durchgeführte Studie hat gezeigt, dass sich die Schüler besser konzentrieren können und weit weniger aggressiv sind„, freut sich Prof. Dr. Marin Jorde, Sportwissenschafter, Lehrer für Bewegung und Sport sowie Initiator des Projektes über die Aktivitäten an der Schule.