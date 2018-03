Gefahr durch Zecken ernst nehmen!

„Problematisch präsentiert sich, dass nicht nur die relativ großen, weiblichen Zecken FSME-Viren in sich tragen können. Die Nymphen, möglicherweise auch die Männchen und ganz selten sogar die Larven, sind ebenfalls Überträger. Als am gefährlichsten zeigen sich die etwa ein Millimeter großen Nymphen, da ihr Stich meist nicht auffällt“, warnt Priv.-Doz. Dr. Georg Duscher vom Institut für Parasitologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. „Zu 100 Prozent vermeiden kann man diesen selbst durch Schutzmaßnahmen wie imprägnierte Kleidung nicht und die immer wieder zitierte Bernsteinkette ist völlig wirkungslos“, so Dr. Duscher.