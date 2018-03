Staualarm! Blechlawine zum Start der Osterferien

Mit Beginn der Osterferien in Österreich und auch in elf deutschen Bundesländern (u. a. in Baden-Württemberg und Bayern) wird die erste Reisewelle am Samstag rollen. Nicht zuletzt aufgrund des frühen Ostertermins und der guten Schneelage in den Skigebieten erwartet der ÖAMTC speziell im Westen Österreichs ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Verzögerungen wird es in Tirol wohl einmal mehr unter anderem auf der B179 Fernpasstraße, im Zillertal (B169) und abschnittweise auf der A12 Inntalautobahn in den Bereichen Kufstein und Wiesing geben.