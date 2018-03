Am Dienstag stellte Larissa Marolt ein Video zu Ehren des Kleinen online und schrieb: “Habe eine traurige Nachricht. Unser Falco ist bei einem Unfall verstorben. Er war mein kleiner Engel mein kleiner Held. Ich vermisse dich so unglaublich und du wirst für immer in unseren Herzen sein.“ Wir fühlen mit Larissa. Das Video ist herzzerreißend!