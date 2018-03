China testet erste KI-fähige Drohnen-Panzer

KI-Experten warnen vor „dritter Revolution in der Kriegsführung"

116 der weltweit angesehensten KI- und Robotik-Experten aus 26 Ländern, darunter Tesla-Chef Elon Musk und Mustafa Suleyman, der führende Kopf hinter Googles Künstlicher Intelligenz „AlphaGo“, fordern daher ein Verbot autonomer Waffensysteme. Sei die Büchse der Pandora erst einmal geöffnet, dürfte sie nur schwer wieder zu schließen sein, warnten die Wissenschaftler vergangenen August in einem offenen Brief an die Vereinten Nationen vor einer gefährlichen „dritten Revolution in der Kriegsführung“.