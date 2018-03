Google kauft Immobilie für 2,4 Milliarden Dollar

Es ist einer der höchsten Preise, die je für ein Gebäude in New York gezahlt wurden: Der kalifornische Tech-Gigant Google hat für 2,4 Milliarden Dollar (rund zwei Milliarden Euro) das Kultobjekt Chelsea Market vom deutsch-amerikanischen Investor Jamestown gekauft. Die in Atlanta und Köln ansässige Immobiliengesellschaft teilte am Dienstag mit, dass die Transaktion abgeschlossen worden sei.