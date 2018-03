NBA: Toronto und Pöltl zurück auf Siegerstraße

Dank eines defensiv ganz starken Schlussviertels sind die Toronto Raptors bei Orlando Magic auf die Siegerstraße in der National Basketball Association (NBA) zurückgekehrt. Sie gewannen in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) in Florida 93:86. NBA-Leader Houston Rockets war indes auch von den Portland Trail Blazers nicht zu stoppen und setzte sich auswärts 115:111 durch.