Faustschlag endet tödlich: Vier Jahre Haft

Dass es sich bei dem Schlag um einen Faustschlag gehandelt hatte, sei objektiviert, sagte Richter Dietmar Wassertheurer, der dem Schöffensenat vorsaß, in seiner Urteilsbegründung: „Sie wissen, wenn man jemandem einen solchen Schlag versetzt, dass derjenige fallen kann, dass er sich schwer verletzen oder der Tod eintreten kann“, meinte Wassertheurer. Besonders erschwerend sei gewesen, dass der 26-Jährige zum Zeitpunkt der Tat eine dreimonatige, unbedingte Haftstrafe offen hatte: „Sie haben gewusst, Sie müssen ins Gefängnis, trotzdem schlagen Sie zu.“ Und zwar heftig: „Das hat man am besten an der Aussage des Discobetreibers gesehen, der gesagt hat, er habe noch nie so einen Schlag gesehen - und dass der Mann dann sofort umgefallen und liegengeblieben ist.“