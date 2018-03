Bozen schießt KAC in den Urlaub!

Der KAC prallte einmal mehr an der Bozner Mauer ab, ging diesmal beim 0:2 in Südtirol sogar völlig leer aus. Die Hausherren gingen schon in der 13. Minute durch einen Powerplay-Treffer von Angelidis in Front, acht Minuten vor Schluss machte DeSousa den Deckel drauf. Ab Mitte des zweiten Drittels hatte der KAC zwar alles probiert, Bozen immer wieder in die eigene Zone gedrückt - aber spätestens bei Goalie Tuokkola war Endstation. Bozen-Kapitän Egger: „Der KAC war vielleicht stärker - aber es gewinnt ja nicht immer das bessere Team. Wir haben den Klagenfurtern hinten keinen Raum gelassen!“