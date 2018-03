Häftlinge versuchten aus Zelle zu flüchten

Wenig später versuchte ein weiterer Häftling Ähnliches: Er hätte eigentlich in die Krankenabteilung vorgeführt werden sollen. Plötzlich stürzte er in die Richtung eines Justizwachebeamten, schrie aufgeregt und gestikuliuerte wild. Vom Vorfall in der Früh vorgewarnt, schloss der Beamte die Türe sofort. Kurz danach schlug und trat der Insasse wütend gegen die Haftraumtür.