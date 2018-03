Beichte! Darum kotzte Lionel Messi so oft am Rasen

In der Sendung „La Cornisa“ (der Kranz) des argentinischen Fernsehsenders „America TV“ sprach jetzt Messi über das Problem, das ihn so lange quälte. Messi erklärte, dass die Ursache für seine Kotz-Attacken in seiner schlechten Ernährung lag: „Ich habe viele Jahre schlecht gegessen. Mit 22, 23 Jahren hat man von nichts Ahnung und denkt nicht darüber nach. Ich habe Schokolade und Lebkuchen gegessen und Limonade getrunken. Ich esse jetzt gesund: Fisch, Fleisch, Salat. Ab und zu trinke ich ein Glas Wein. Ich habe die Umstellung sofort gespürt.“