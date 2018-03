Nach Einbruch entdeckt: Mann seit 2011 tot

Nachbarn hatten sich wegen der anscheinend nach einem Einbruch offen stehenden Eingangstür des kleinen Hauses im Stadtteil Dorsoduro an die Carabinieri gewandt. Die angerückten Militärpolizisten fanden die Leiche des 1943 geborenen Lelio Baschetti auf einer Liege mitten in einem Zimmer, wie lokale Medien am Dienstag berichteten. Die sterblichen Überreste des Mannes waren stark mumifiziert und lagen auf einem Bett in der Mitte des Raumes. Die Beamten beschrieben den Zustand der Wohnung als „stark verschmutzt und devastiert“, berichtet „Venezia Today“.