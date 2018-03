Ex-Beatle Ringo Starr zum Ritter geschlagen

Der Ex-Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr ist am Dienstag in London zum Ritter geschlagen worden. Die Ehrung wurde ihm von Prinz William im Buckingham-Palast überreicht. Der 77-jährige Musiker - in edlen Zwirn gekleidet - wurde von seiner zweiten Ehefrau, Ex-Bond-Girl Barbara Bach, begleitet.