Sunflower Bean: Jungstars laufen auf Hochtouren

Mehr Tiefe in den Songs

Beeinflusst wurde die Arbeit von den politischen Vorgängen, wobei man den Fehler vermieden hat, zu direkt Stellung zu beziehen und dadurch vielleicht schon im nächsten Jahr nicht mehr aktuell zu sein. „Wir haben uns mehr auf das konzentriert, was Vorgänge in der Politik auslösen, als auf den Vorgang selbst“, betonte Cumming. „Das gibt den Songs mehr Tiefe“, ergänzte Faber. „Das Album ist ein wenig mehr nach innen gerichtet als der Vorgänger“, fügte Cumming noch hinzu.