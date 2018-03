Spital in Tamsweg eröffnet Super-Tagesklinik

Nach einer Operation braucht jeder Erholung und das gelingt meist am besten in der gewohnten Umgebung. In Tamsweg forciert man schon seit Jahren die Tagesklinik. Die Anzahl der Aufenthalte steigt kontinuierlich. Im vergangenen Jahr waren es bereits 440 Stück. Jetzt wurde dafür im Spital ein neuer Trakt eröffnet. Während alles im Jahr 2015 mit vier Betten in zwei früheren Patientenzimmern und eher als Provisorium begann, erstrahlt nun alles im neuen Glanz. Die neue Tagesklinik befindet sich im zweiten Stock und verfügt über sechs Betten. Die Station liegt genau gegenüber des Operations-Trakts. Sie verfügt auch über einen Aufwachbereich und einem eigenen Bereich für Sonderklasse-Patienten.