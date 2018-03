Unfälle in Serie bei winterlichem Frühlingsanfang

Die winterlichen Straßenverhältnisse zu Frühlingsbeginn sorgten dafür, dass den Einsatzkräften nicht langweilig wurde. Es krachte am laufenden Band, im Innviertel gab’s gleich sechs Verletzte, als sieben Pkw kollidierten. In Summe kamen 13 Verletzte in Spitäler.