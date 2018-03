Disco-Schläger: Haftstrafe für Todesfaust

Dominik M. wird in den Saal geführt. Groß, schlank, Brille. Er schaut zu Boden, knetet die Hände. „Es tut mir so leid“, sagt der 26-Jährige. „Das wollte ich alles bei Gott nicht.“ Staatsanwältin Sandra Agnoli schildert, warum Dominik M. da sitzt – und warum ihm wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang bis zu 15 Jahre Haft drohen. „Ein sinnloser Disput um ein Trinkgeld in und vor einer Disco in Kühnsdorf. Der Angeklagte hat eine so niedrige Hemmschwelle, dass er beim geringsten Anlass zuschlägt. Und deswegen wurde das Opfer nur 41 Jahre alt! Ein unglückliches Geschehen, keine Frage, aber eines, das er zu verantworten hat.“