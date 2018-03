„Trotz Sparzwängen nicht auf die Quote schielen“

In der Oper findet man einige Kooperationen: So wird die Spielzeit mit Heiner Müllers legendärer Inszenierung von „Tristan und Isolde“ eröffnet, die Schauspielchef Stephan Suschke, langjähriger Wegbegleiter Müllers, für Lyon – das Opernhaus des Jahres! – neu eingerichtet hat. „Medee“ erarbeitet man gemeinsam mit Nizza und Erfurt, bei „Penthesilea“ arbeitet man mit der Oper Bonn zusammen. Der Mozart-Zyklus wird mit „La Clemenza di Tito“ fortgesetzt, der Strauss-Zyklus mit „Elektra“. Im Musical will man mit einigen Highlights an bisherige Erfolge anschließen, etwa mit David Bowies „Lazarus“ oder Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“. Als Uraufführung arbeiten Henry Mason und Thomas Zaufke an "Der Hase mit den Bernsteinaugen.