Gewinnt mit City4U eure Kompakt-Küchenmaschine!

# Multi-Helfer im Alltag

Nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern vor allem auch im Alltag, steht der flexible Multi-Helfer mit seinem hübschen Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl jedem Servier-Wunsch zur Seite. Und verliert dabei keine Zeit. Ob Zerkleinern, Raspeln oder Schneiden: In den großen, mitgelieferten 3-Liter Kunststoff- und Edelstahlschüsseln ist bzw. sind im Nu der Parmesan gerieben, die Kräuter gehackt, das Gemüse geraspelt oder was man sonst noch mit den verschiedenen Einsätzen verarbeiten will, zerkleinert. Suppen, Smoothies und sogar Crushed Ice sind dank des Mixeraufsatzes ebenfalls per Knopfdruck zubereitet. Und mit den modernen Rührelementen ist auch Kneten, Rühren und Aufschlagen bei der Zubereitung von Gebäck kinderleicht. Übrigens: Die integrierte Küchenwaage ist bei der Herstellung des perfekten Teigs ein ebenso praktisches Extra der kFlex, wie der Timer, der anzeigt, wie lange noch gerührt werden muss. Besonders angenehm: Im Anschluss geht (so gut wie) alles in den Geschirrspüler – fertig ist die Küchenarbeit. So bleibt nämlich umso mehr Zeit für den genussvollen und geselligen Teil des Abends sowie für die Personen, mit denen man diesen auch verbringen möchte; einfach genial!