Kinder zu laut: Häftling flippte bei Freigang aus

Noch ein Delikt aus 2017

„Dies geht aber erst, wenn die Strafhaft vorbei ist“, weiß Staatsanwaltschafts-Sprecher Philip Christl. Die Bewährungshilfe wird sich jedenfalls um den 42-Jährigen annehmen, besteht doch aus dem Jahr 2017 wegen eines anderen Delikts eine Bewährungsweisung. „Aus- und Freigänge sind wichtig, um Häftlinge auf die Entlassung und an die Normalität zu gewöhnen. Die Rückfallquote bei Gefangenen, die bis zum Ende sitzen, ist höher“, weiß Lukas Schmid, Leiter der Bewährungshilfe „Neustart“ in Linz, die 2000 Klienten in Oberösterreich betreut – siehe Interview (unten).