Heute in der „Krone“: Ihre ersten Panini-Sticker!

Sie sind aus dem Fußball-Fan-Kult nicht mehr wegzudenken: Die Panini-Alben! Ihr gratis Stickeralbum haben Sie sich hoffentlich schon vor zwei Tagen Ihrer „Krone“ entnommen. Der Sammelspaß kann also beginnen! Das spannungsgeladene Aufreißen der Päckchen, das exakte Kleben der Sticker – für eingefleischte Fans des runden Leders das perfekte Aufwärmen für die bevorstehende Fußball-WM in Russland. Das erklärte Ziel der leidenschaftlichen Sammler: Das Album bis zum Eröffnungsspiel am 14. Juni lückenlos voll zu bekommen. Die „Krone“ hilft Ihnen dabei: Heute finden Sie einen Stickerbogen in jeder Kronen Zeitung!