Tiroler Polizei warnt: Betrüger auf Abzock-Tour

Es sind Rechnungen, die in Wirklichkeit gar nicht existieren – und trotzdem werden dieser Tage viele Tiroler zur Zahlung von teils horrenden Geldbeträgen aufgefordert. Entweder via Telefon oder per Mahnschreiben. „Gegenüber den Opfern wird etwa behauptet, dass diese vor längerer Zeit an einem Gewinnspiel teilgenommen und den Vertrag nicht gekündigt hätten. Teilweise gibt es auch dubiose Forderungen, die mit einem gerichtlichen Inkassoverfahrens in Verbindung gebracht werden“, erklärt Hans Peter Seewald, Leiter der Abteilung Kriminalprävention im LKA Tirol.