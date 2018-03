USA: Frau (32) stach ihrer Mutter die Augen aus

Als sie den Beamten die Tür zu dem Haus am Country Club Way öffnete, war Camille Balla blutüberströmt. Bei ihrer Festnahme, gegen die sie keinerlei Widerstand leistete, gab die Tochter an, Marihuana geraucht zu haben, das möglicherweise mit anderen Designerdrogen versetzt war. Sie wurde in die psychiatrische Abteilung eines örtlichen Krankenhauses eingeliefert, wo sie Medienberichten zufolge einen Nervenzusammenbruch erlitten haben soll. Polizeiquellen berichten, sie sei nach der Einlieferung zusammengebrochen und habe „Oh Gott, oh Gott, ich bin eine Mörderin!“ geschrien.