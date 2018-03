Großgmain ist bereit für den Luxus-Hotelkomplex

Die Gemeinde und der Projektentwickler Bruno Eidlinger bewiesen dafür einen langen Atem. „Seit 2007 arbeiten wir an diesem Projekt“, sagt Eidlinger. 200 Arbeitsplätze sollen damit in der 2500-Einwohner-Gemeinde entstehen. „Es wäre für die Gemeinde wunderbar“, sagt Bürgermeister Sebastian Schönbuchner und fügt an: „All zu viele Betriebe haben wir ja nicht.“ Dabei erinnert er sich gerne an die 1970er-Jahre zurück. Da war Großgmain ein blühender Tourismusort mit 140.000 Nächtigungen pro Saison. Davon ist man mittlerweile weit entfernt. Viele Hotels mussten zusperren. „Mit 33.000 Nächtigungen können wir da nicht mehr mithalten. Aber mit dem neuen Projekt könnten wir wieder in die Nähe der alten Zeiten kommen“, weiß der Bürgermeister. Für ihn ist sehr wichtig, den Tourismus wieder zu beleben, da es kaum andere Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel industrielle Betriebe anzusiedeln. Aber er ist sicher: „Hätten wir noch unsere Betriebe von damals, wäre das neue Projekt gar kein Thema gewesen.“