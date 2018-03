Erschreckend! Französischer Athlet verschwunden

Er fühlte sich nicht gut

Zum letzten Mal in Kontakt mit ihm war die Familie am 15. März, als er seiner Mutter und seiner Freundin am Telefon erzählte, er fühle sich nicht gut. Seither ist sein Telefon ausgeschaltet und auch auf den sozialen Netzwerken gibt er kein Lebenszeichen. Er hätte am 20. März nach Frankreich zurückkehren sollen. Seine Familie ist sehr besorgt. Sie bitten Jeden, der Informationen hat, bei der französischen Botschaft anzurufen (+1 310 235 2314) oder an der allgemeinen Rettungsnummer in den USA, 911.