Mit etlichen ihrer Prophezeiungen lag die alte Frau, die im Alter von 85 Jahren in Bulgariens Hauptstadt Sofia gestorben war, auch daneben, viele weitere waren so vage, dass relativ großer Spielraum für Interpretationen blieb. Manches ist auch schwer zu überprüfen, da keine direkten schriftlichen Überlieferungen vorliegen. Über Russland meinte sie in den 70er-Jahren jedenfalls: „Alles schmilzt dahin wie Eis. Nur eins bleibt erhalten: die Herrlichkeit Wladimirs und der Ruhm Russlands. Niemand kann Russland stoppen. Es wird alles hinweggefegt, was im Weg steht.“