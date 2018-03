Niki Lauda: „Wir sind maximal zwei Zehntel vorne“

„Krone“: Niki, Vettel war bei den Tests Schnellster, auf Hypersoft-Reifen. Hamilton hatte den Medium aufgezogen, lag 1,7 Sekunden zurück. Laut Pirelli ein Zeitunterschied von 2,5 Sekunden. Ist Mercedes wirklich so weit vorne?

Niki Lauda: In unserem Programm war der Hypersoft nicht vorgesehen. Unser Hauptaugenmerk lag auf der Standfestigkeit, weil nur noch drei Motoren erlaubt sind. Unsere Vorbereitung war besser als in den letzten Jahren. Ich weiß, dass ich beruhigt nach Australien fahren kann.