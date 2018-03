Ein Ticket öffnet jetzt 315 Türen

Und am 1. April startet in den Partnerbetrieben der NÖ-Card die neue Saison – für 61 Euro im Jahr haben die Besitzer des blau-gelben Tickets dann freien Eintritt in 315 Destinationen der unterschiedlichsten Art. Der Flughafen Wien-Schwechat ist seit heuer ebenfalls mit an Bord, dort fand gestern auch die Präsentation statt. „Die Karte wird erstmals von einer Smartphone-App begleitet, die alle Ausflugsziele zeigt, über Veranstaltungen informiert, aber auch vor Ort mit Zusatzinfos auftrumpft“, so Landesrätin Petra Bohuslav.