Herzprobleme kommen nicht aus heiterem Himmel

Viele Beschwerden des Herz-Kreislauf-Systems gelten als Endpunkte eines schleichenden Krankheitsprozesses. Dieser beginnt aber in Wahrheit schon in jungen Jahren und endet in einem Teufelskreis. Starkes Übergewicht, zu wenig Bewegung sowie Rauchen verändern zunächst die Blutfettwerte und erhöhen das Diabetesrisiko. In der Folge schnellt der Blutdruck in die Höhe und es entstehen Schäden an den Arterienwänden. Schließlich verkalken die Gefäße. Auch chronische Entzündungsprozesse wirken sich negativ aus. Ein Herzinfarkt trifft Patienten dann oft wie aus heiterem Himmel, dabei sind die zugrundeliegenden Schäden meist schon weit fortgeschritten.