Staatsdruckerei: EU-Gericht verurteilt Österreich

Österreich hat Aufträge für Reisepässe, Ausweise und andere amtliche Dokumente direkt an die Staatsdruckerei vergeben, ohne vorher eine öffentliche Ausschreibung auf EU-Ebene durchzuführen. Das sei ein Verstoß gegen EU-Recht, stellte der Europäische Gerichtshof am Dienstag fest und verurteilte Österreich. Der Rechtsstreit mit dem Aktenzeichen C-187/16 war von der EU-Kommission in die Wege geleitet worden, Österreich muss künftig derartige Aufträge unionsweit ausschreiben.