Thunder: Stromgitarren im dritten Frühling

Mit so einem Album auf Platz drei der britischen Albumcharts zu kommen, ist wirklich respektabel, zumal unheimlich viel Konkurrenz herrscht und der Hard Rock zumindest nicht so populär ist. Was bedeuten dir nackte Zahlen wie diese?

Wir sorgen uns nicht so sehr darum, es ist vielmehr ein guter Indikator dafür, wie du allgemein bei den Leuten ankommst. Am Wichtigsten ist zu wissen, dass du einen guten Job erledigt hast und die Menschen das durch Werbemaßnahmen schon vor der Veröffentlichung mitgekriegt haben. Dann kannst du mit einem guten Verkaufsstart rechnen und hoffen, dass die Mundpropaganda noch etwas dazu bringt. Wir haben wirklich viel Glück, dass unser Comebackalbum „Wonder Days“ 2015 so gut einschlug. Denn dieses Werk hat den jetzigen Erfolg geebnet. Die Verkaufszahlen von „Rip It Up“ haben sich enorm erhöht im Vergleich zum Vorgänger und der wiederum verkaufte sich besser als „Bang!“ aus dem Jahr 2008. Das ist in England und auch in Resteuropa so – ich bin sehr dankbar, dass es so gut läuft.