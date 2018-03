Wien laut Mercer erneut „lebenswerteste Stadt“

Nirgendwo auf der Welt lebt es sich so gut wie in Wien. Zu diesem Schluss kommt zumindest das Beratungsunternehmen Mercer, das die österreichische Hauptstadt zum bereits neunten Mal in Folge zur Metropole mit der höchsten Lebensqualität gekürt hat. Hinter Wien liegen Zürich an zweiter sowie Auckland und München ex aequo an dritter Stelle. Schlusslicht ist die irakische Hauptstadt Bagdad auf Platz 231.