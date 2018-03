Nach Beschaffungsfahrt: Drogenkurier gefasst

„In enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Wien gelang es Beamten des SPK Klagenfurt, Fachbereich Suchtmittel, am Sonntag gegen 3.40 Uhr einen 33-jährigen Drogenkurier aus aus Klagenfurt unmittelbar nach seiner Beschaffungsfahrt an seiner Wohnadresse in Klagenfurt anzutreffen und festnehmen“, schildert ein Polizist: „Die Beschaffungsfahrt führte ihn über die Niederlande und Italien zurück nach Österreich.“