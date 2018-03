Neue Heimat für die Esel und Hasen des ÖTV

Nur wenige Wochen später freuen sich die Tierschützer, eine Erfolgsmeldung verzeichnen zu können: In Stockerau entsteht auf 16.394 Quadratmetern ein neuer Assisi-Hof, der in Zukunft viel mehr Platz bieten wird. Der Stadtrat hat bereits grünes Licht für das Projekt gegeben, schon im April sollen die Umbauarbeiten beginnen. Insgesamt will man 200.000 Euro investieren. „Wir freuen uns, brauchen aber auch Hilfe“, erklärt dazu Vereinssprecher Erich Goschler.