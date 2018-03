Das letzte Wochenende auf den Pisten nahe Wien

Nur ein paar Fahrminuten vom Zauberberg entfernt, liegt Stuhleck, das Skigebiet in Spital am Semmering. Auf den Wintersportfan warten noch bis 2. April 24 Kilometer an Abfahrten, Nachtpiste (nur mehr am 23. und 24. März), Funpark, Kidspark, Zeitmesser, Tubing- und eine Rodelbahn. Mehrere Sessellifte und Schlepplifte stehen bereit und sorgen dafür, dass einem nicht langweilig wird. Eine Tageskarte kostet 43 Euro, Abendkarten gibt es ab 25 Euro.