Gewalttätige Games machen nicht gewalttätig

An der Studie nahmen 90 Erwachsene teil, die in ihrem Alltag nicht regelmäßig Videospiele spielen. Sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt: Eine Gruppe spielte in einem Zeitraum von zwei Monaten das gewaltverherrlichende Spiel „Grand Theft Auto“, eine andere Gruppe das Videospiel „Die Sims“. Eine dritte Gruppe spielte keine Videospiele. Vor und nach diesen zwei Monaten, in denen die Probanden im Durchschnitt 33 Stunden spielten, untersuchten die Wissenschaftler anhand verschiedener Tests das Verhalten der Studienteilnehmenden.