Zoff mit Hasenhüttl! Geht RB-Kicker zu den Bayern?

Wie „Calciomercato.it“ berichtet, soll es am Samstag – bereits vor dem Hit gegen die Münchner – zum Streit zwischen Forsberg und dem Steirer gekommen sein. Von einer lautstarken Auseinandersetzung ist die Rede. Der Mittelfeldspieler durfte gegen die Bayern nicht von Beginn an ran, wurde erst in Minute 68 für Bruma eingewechselt.