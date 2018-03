Mit Stift, Papier und viel Gefühl

Andrang ist groß

Als sie ihre Hochzeit zu planen begann, war sie auf die Kunstwerke aus Worten gestoßen, wollte selbst so etwas haben. „Ich hab’ im Internet viel gesehen, aber meistens nur das Ergebnis – es hat gedauert, bis es klick gemacht hat“, erzählt Hofstadler, die mittlerweile auch Workshops und damit ihr Wissen und Know-how weitergibt. Der Andrang ist groß. „Dabei geht es um entschleunigen, etwas zu erschaffen, den Stift und das Papier zu spüren – es ist ein Loslösen von der digitalen Welt“, so Hofstadler.



STECKBRIEF KATRIN HOFSTADLER

Am liebsten bin ich:

Mitten im kreativen Chaos.

Welche drei Dinge habe ich immer bei mir, wenn ich unterwegs bin?

Meistens meine Kinder, mein iPhone und natürlich einen Stift.

Wenn ich einen Tag in meinem Leben wiederholen könnte, welcher wäre das?

Den Tag meiner Hochzeit.

Mein Ansporn:

Also los, schreiben wir Geschichten, die wir später gern erzählen (Aussage von Poetry-Slammerin Julia Engelmann).

Der Rat, den ich meinem 18-jährigen Ich geben würde:

Mach weiter so. Du bist gut, so wie du bist.

Wovor fürchte ich mich?

Stillstand.

Wen bewundere ich?

Meine Mama.

Was macht mich wirklich glücklich?

Das Leben mit allem, was es mit sich bringt. Vor allem aber macht mich meine Familie glücklich.

Welche Eigenschaften schätze ich an anderen Menschen?

Intelligenz, Loyalität und Humor.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung